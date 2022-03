Scuole: anche nel biellese i presidi preparano l'accoglienza per i giovani profughi

In questi giorni i presidi si stanno confrontando nell'ambito della Sbir per concertare un piano di accoglienza, anche scolastica, per i minori che arriveranno come profughi nel nostro territorio. Intanto le scuole dicono “no” alla pace ognuna in modo diverso. E qualcuna va anche oltre raccogliendo prodotti da donare ai profughi.

Sulla pagina FaceBook dell'istituto comprensivo Biella 3 è pubblicato un cartellone in cui si legge che l'istituto ripudia la guerra, al Biella 2 i piccoli dell'asilo fanno il girotondo della pace, al comprensivo di Andorno nei corridoi delle aule sono comparse le colombe della pace. Al comprensivo di Occhieppo inferiore è iniziata una raccolta di prodotti e tutti i beni che i bambini porteranno saranno raccolti e successivamente consegnati all’Associazione Sermig.

Ed è tempo di solidarietà anche al Liceo del Cossatese e della Vallestrona. Venerdì i ragazzi hanno iniziato la mattinata con una conferenza per riflettere sulle ragioni della crisi in Ucraina. Non solo: in questi giorni nel giardino è apparsa una bandiera della pace e tra le tante proposte arrivate a scuola i rappresentanti hanno anche scelto di aderire a quella di raccogliere materiale scolastico, ma anche prodotti di igiene personale, materiale sanitario da destinare all'associazione Lessonese di volontariato che aderisce alla raccolta di aiuti organizzata dall'Auser di Cossato. All'ingresso di scuola i ragazzi hanno messo degli scatoloni dove lasciare i prodotti.