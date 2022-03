Riapre a Candelo il salone di bellezza nel ricordo di Stefania Marangon

Tornano a riaprirsi le porte di Futuro Donna Acconciature, lo storico salone di bellezza rimasto chiuso, a seguito della prematura scomparsa di Stefania Marangon, titolare per oltre 30 anni della storica attività, situata in via Cerventi 7, a Candelo. Molto conosciuta in paese per competenza e passione, era mancata lo scorso giugno tra il dolore di tutta la comunità (leggi qui).

A distanza di 9 mesi, Albalisa Mosca ne raccoglie il testimone onorando la figura della coiffeur, mantenendo intatto il nome del negozio (con l'aggiunta di Nuova) e appendendo all'interno della struttura una foto ricordo della precedente proprietaria. Commossa dal gesto (semplice ma dal profondo significato emotivo) la famiglia di Stefania.

“Mamma amava con tutto il cuore il suo lavoro e aveva sempre una buona parola per tutti – confida il figlio Michael – Non posso far altro che ringraziare Albalisa per ciò che sta facendo. Quei muri torneranno a risentire il suono dei phon e le spennellate dei colori. Sono sicuro che mia madre, da lassù, starà sorridendo nel vedere di nuovo vivo quel salone, a cui ha dedicato anima e corpo per tutta la vita”.