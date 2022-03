Quaregna Cerreto, l'appello di Giordani: "Chi ha spazio lo metta a disposizione dei profughi"

Anche Quaregna Cerreto vuole dare il suo contributo all'emergenza profughi che arrivano dall'Ucraina. E il sindaco Katia Giordani lo fa facendo un appello ai suoi cittadini attraverso una lettere che invierà loro nei prossimi giorni.

"Purtroppo il Comune non ha spazi da mettere a disposizione a chi arriva dalla guerra - spiega - . Non abbiamo più nemmeno un appartamento vuoto, ma ci sembra giusto fare qualcosa per queste persone che non hanno più nulla. Per questo chiedo se qualcuno nel territorio ha uno spazio, un appartamento o possa ospitare a casa sua delle persone, se per favore ce lo fa sapere così possiamo valutare e eventualmente darne notizia alla Prefettura. Purtroppo è un'emergenza che durerà a lungo, e se possiamo facciamo anche noi volentieri la nostra parte".