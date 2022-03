Pirali: "Grazie a Biella Collezioni e Birreria Biellese che continuano a credere nella nostra Funivia"

Biella Collezioni e Birreria Biellese continueranno a essere sponsor della Funivia. L'annuncio è dello stesso presidente della Fondazione Funivie Oropa Gionata Pirali: "In un momento particolarmente difficile, con l'impianto fermo in attesa di essere completamente revisionato, l'importante aiuto economico è ancora più significativo perché testimonia inequivocabilmente l'attaccamento dell'imprenditore al suo territorio e soprattutto alla Conca di Oropa - commenta Pirali -. Un mio personale ringraziamento a Yuri Bodo per la grande disponibilità dimostrata e per continuare a credere nel nostro progetto."

"Negli ultimi anni, grazie all'attività di ristorazione facente parte del nostro gruppo, molti clienti e amici, appassionati di montagna e molto vicini al territorio, soprattutto della Conca d’Oropa, mi hanno tenuto aggiornato sull’andamento della struttura e sulle difficoltà per mantenerlo in funzione - racconta Yuri Bodo -. Impegnati in modo importante con altre realtà biellesi, non potevamo partecipare attivamente al sostentamento del progetto. Prima della grande crisi portata dal Covid, le nostre attività si stavano ingrandendo ma soprattutto differenziando per toccare anche altri settori ed essere presenti a 360 gradi. Nasce quindi il progetto Biella Collezioni che, nella ricerca costante di collaborazioni d’eccellenza, non poteva non essere parte integrante del rinnovamento dell’impianto. La suggestione di diventare main sponsor di questo progetto nasce dalla convinzione che l'attività di comunicazione messa in atto negli anni potrebbe portare non solo visibilità al nostro territorio ma anche a tanti altri brand Biellesi che condividano questo percorso di eccellenze manifatturiere integrate nella nostra comunità. Il contratto stipulato con il mio gruppo è stato fatto nel rispetto degli accordi in precedenza stabiliti dal CdA della Fondazione Funivie Oropa con uno sforzo economico sostanzioso, augurandomi che l'impianto riapra il prima possibile affinchè tutti ne possano usufruire per godere appieno dei nostri paesaggi."