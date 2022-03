Parigi ha ricordato Nino Cerruti a due mesi dalla sua scomparsa

A distanza di quasi due mesi dalla sua scomparsa avvenuta lo scorso 15 gennaio, la città di Parigi ha ricordato Nino Cerruti. “Cerruti 1881 e la famiglia hanno voluto dare un tributo al rivoluzionario disegnatore, che era in anticipo sui tempi – scrivono dal Comune - Un filosofo dell'abbigliamento a cui tutti nel mondo della moda devono tanto sin dal 1967, quando aprì il suo primo negozio in Place de la Madeleine, a pochi passi dalla Chiesa dove oggi all'indimenticabile Signor Nino è stato dato l'ultimo saluto. In rappresentanza della Città di Biella hanno raggiunto Parigi l’assessore alle Attività Economiche Barbara Greggio e il consigliere comunale Gigliola Topazzo”. In tale occasione, entrambe hanno incontrare Massimo Riccardo, nominato delegato permanente presso l’UNESCO con il titolo e rango di Ambasciatore il 1° ottobre 2018.