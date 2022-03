Biella, troppo traffico in via Amendola e in via Gramsci, stop ai bus

"Quasi tutti i giorni c'erano problemi di viabilità nel cuore della città - spiega il vicesindaco assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola - . O ci chiamavamo commercianti o gli stessi autisti dei bus, perchè per via delle automobili parcheggiate non riuscivano a fare bene manovra e a volte ristavano incastrati accumulando ritardi. E per questi motivi abbiamo deciso di cambiare il percorso di alcuni bus".

Le vie "incriminate" in particolare via Amendola e via Gramsci. Le corse che subiranno modifiche saranno da lunedì 14 marzo l'anello urbano e la 360 che da Oropa arriva al quartiere San Paolo.

"O cancellavamo alcuni parcheggi o li mettevamo a lista di pesce ma non era giusto per il commercio, quindi abbiamo scelto di fare deviare i bus", conclude Moscarola.