Approvato a maggioranza in Commissione il regolamento per il riempimento dei vuoti di cava

E' stato espresso a maggioranza il parere favorevole della terza commissione sul regolamento regionale sugli indirizzi per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale (23/2016) in materia di attività estrattive, che sarà, a breve, approvato con Decreto del Presidente previa deliberazione della Giunta regionale.

“Si tratta – afferma l’assessore alle attività estrattive Andrea Tronzano – di un regolamento importante che colma un vuoto soprattutto di natura ambientale. Il Piemonte diventa così la prima Regione in Italia a dotarsi di un regolamento (condiviso con le Associazioni di settore) che da un lato aiuta la filiera del recupero, in particolare nel settore edilizio, dall’altro prevede ulteriori controlli di natura ambientale (ogni 15.000 metri cubi) analitici per assicurare che i materiali utilizzati rientrino nei limiti di legge a maggior tutela della salubrità del nostro territorio”.

Con questo regolamento è possibile provvedere pertanto al riempimento totale o parziale dei vuoti di cava che è utile per migliorare le condizioni morfologiche di un’area interessata da attività estrattiva e definisce anche una sorta di priorità del materiale da recuperare

-Rifiuti di estrazione, ovvero scarti di lavorazione prodotti dallo stesso sito;Terre e rocce di scavo provenienti da altri siti secondo le disposizioni previste dal Titolo II del dpr 120/17;Rifiuti provenienti da attività di lavorazione di materiali estratti da cave (come ad esempio scarti da taglio e molatura di pietre o altri scarti rocciosi); altri rifiuti di origine minerale come da costruzione e demolizione, laterizi e detriti da perforazioni.

Il Regolamento chiarisce inoltre le modalità di esame e di approvazione della documentazione proposta dagli esercenti di cava, in modo coordinato con i procedimenti di approvazione dell'intervento estrattivo nel suo insieme e consente di rendere omogenei e uniformi i procedimenti di competenza delle amministrazioni provinciali piemontesi.