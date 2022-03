Ucraina, al Canile di Cossato raccolta cibo e medicinali per gli amici a quattro zampe

Proseguono le iniziative sul Biellese a favore della popolazione ucraina. L'ultima arriva dai volontari di Aspa Animali Solo per Amore che, sui propri canali social, scrivono: “Presso il canile di Cossato raccogliamo alimenti e farmaci da destinare agli animali anch'essi vittime innocenti della guerra. Servono crocchette e cibo in scatola per cani e gatti, farmaci di uso comune (antibiotici , antinfiammatori, cortisone), antiparassitari. il materiale partirà direttamente da Biella con destinazione Sudova Vyshynia, Ucraina. Il viaggio è organizzato in collaborazione con l'Associazione Boutique Solidali. È possibile portare le vostre donazioni entro giovedì 17 marzo compreso. Per informazioni 015 9842509 o 338 1792204”.