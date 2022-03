Lessona, si riparte con la marcia alpina di regolarità

Anche la marcia alpina di regolarità esce dall’isolamento e ricomincia a solcare i sentieri più vasti del territorio biellese. I suoi atleti da mesi stanno allenandosi alla ricerca della precisione di quel passo perso dopo tanto tempo di inattività.

La Federazione Italiana Escursionismo, insieme ai vari Comitati regionali e le varie Associazioni sparse sul territorio nazionale, si sono trovati in diverse riunioni per stabilire le norme comportamentali da seguire per poter svolgere le gare di marcia che caratterizzeranno la stagione agonistica 2022 e per stabilire le varie date da inserire nel nuovo calendario gare di campionato regionale e nazionale in Piemonte, Lombardia e Veneto.

In Piemonte il delegato marcia Claudio Corona, insieme alle 7 Associazioni piemontesi G.S Genzianella, G.E Lessona, G.S Ermenegildo Zegna, Pietro Micca Biella, La Pero Cossato, APDG Villardorese, G.S Moncenisio, sono pronti a partire.

Il primo appuntamento sarà domenica 20 marzo a Lessona, sotto l’egida della F.I.E e il patrocinio del Comune di Lessona. Si camminerà tra i vigneti e le borgate di un Paese che da tempo fa parlare di sé grazie alla trasformazione del suo territorio boschivo in splendidi filari di vigna dove, dalle sue uve nasce il “LESSONA D.O.C”. È proprio da questo nome che il G.E LESSONA ha voluto intitolare questa gara, creata sia per promuovere la marcia alpina, sia per far conoscere il proprio territorio. Infatti, la manifestazione è a carattere promozionale, aperta sia agli atleti tesserati F.I.E, sia a quelle persone che vogliono conoscere questo sport. Si può gareggiare individualmente, a coppie o anche a gruppo famiglia, l’importante munirsi di cronometro e indossare un paio di pedule.

Causa le restrizioni, non si potrà avere l’uso degli spogliatoi e il ristoro lungo il percorso, ma sarà garantito all’arrivo un the caldo e qualche dolcetto. Il ritrovo è alle ore 8 presso il Palazzetto dello sport di Lessona di Domenica 20 marzo per il ritiro dei pettorali; alle ore 9 la partenza del primo concorrente.

Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 20 di giovedì 17 marzo all’indirizzo di posta: cronogarebiellese@gmail.com, i non tesserati alla F.I.E, all’atto dell’iscrizione dovranno dare il nome, cognome e codice fiscale per essere assicurati. Per chi non riesca ad iscriversi entro la data prefissata, potrà farlo direttamente domenica prima della gara tassativamente entro le ore 8,30.

Per rispettare le norme di sicurezza Covid 19, ogni singolo partecipante, dovrà, il giorno della gara, consegnare compilato il modulo di autocertificazione che potrà scaricarlo andando sul sito www.marciaregolarita.it/locandinegare, dove potrà trovare anche il dépliant della gara con le informazioni dettagliate. Per gli under 50 obbligatorio il Green Pass base, mentre per gli over 50 il Green Pass rafforzato.