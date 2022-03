Artistica: fine settimana di successi ed emozioni per la Pietro Micca, FOTO

5 e 6 marzo, week end ricco di appuntamenti quello appena passato per la ginnastica artistica femminile firmata Pietro Micca.

All' Accademia dello Sport, infatti, per due giorni si sono succedute in pedana più di 300 ginnaste tra i 9 e 16 anni impegnate nel campionato individuale silver zona tecnica 2, sabato e zona tecnica 1, domenica. Proprio domenica oltre ad ospitare le prove di campionato sono scese in campo le ginnaste di casa Pietro Micca. A rompere il ghiaccio Rimondi Lucrezia LB allieve 4 che si è classificata sesta. Ad un soffio dal podio Caldera Valentina in LB allieve 1 che chiude la gara al 4 posto. Nel campionato LB allieve 2 hanno gareggiato Monteleone Giulia che si è posizionata quinta e Mirci Vera nona.

Nel campionato LC allieve 2 si contendono le prime due posizioni Delpiano Giorgia che conquista l'oro e Lunghi Emma che fa suo l’argento, chiude Trudettino Adele in sesta posizione.

In LB junior 1 Versaldo Maria Giovanna si è classificata nona.

Anche in Junior 3 sono le ginnaste di casa a darsi battaglia per il podio. Ad avere la meglio Depetris Carlotta Consolata che conquista l'oro, appena dietro Le Rose Beatrice con l’argento.

Chiudono le manifestazioni le "grandi" che nel campionato senior 1 vedono Margherita Valila' salire sul gradino più alto del podio e Ceria Anna al secondo posto.

Tante medaglie, tanta soddisfazione e tanto lavoro per le ginnaste accompagnate in gara dai loro allenatori Sofia Passini, Noemi Ferraris, Giulio Antoniotti e Anna Fongaro visibilmente soddisfatti per i risultati ottenuti. Soddisfazione da parte della responsabile tecnica Marica Giovannini anche per la riuscita di un evento così complesso come questa due giorni di gare che ha visto impegnate così tante ginnaste e società piemontesi.