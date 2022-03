Azione Biella: "Ius Scholae un passo importante verso una legge di civiltà"

Riceviamo e pubblichiamo:

"L'approvazione in Commissione Affari Costituzionali del testo base del disegno di legge sul riconoscimento dello “ius scholae” è un importantissimo passo verso l'integrazione.

L'opposizione di una destra sempre più reazionaria e chiusa alle esigenze di una società aperta e accogliente non ha impedito di superare il primo ostacolo per l'approvazione di una legge giusta, che riconosce ai bambini nati in Italia e che abbiano frequentato almeno 5 anni di percorso scolastico di essere, a pieno titolo, cittadini italiani. Ci auguriamo che l'ampia maggioranza registrata alla Camera – e che ha segnato la positiva spaccatura del centro destra (FI ha votato con PD, Leu, M5S, Azione/+Europa) – possa reggere i prossimi, difficili, passaggi parlamentari per dare presto al Paese e a centinaia di migliaia di bambini figli di immigrati nati in Italia i diritti che spettano a tutti i bambini della loro età.

Con questo primo passo la norma prende atto di una integrazione che già esiste, di fatto, proprio nelle scuole, dove i figli degli immigrati e i figli dei cittadini italiani crescono, studiano e si divertono senza pregiudizi o barriere burocratiche. La società di domani si costruisce partendo proprio da coloro che, oggi, si preparano a diventare cittadini attivi: attraverso i modelli di cooperazione tra pari si possono ottenere quei risultati di integrazione necessari a una società civile".