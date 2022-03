Dalla passione per il fai-da-te all’apertura di un negozio insieme: Debora e Giovanna rilevano l’Atelier Cocò

La solida amicizia che unisce Giovanna e Debora inizia nel 1982 quando entrambe, a soli 7 anni di età, entrarono a far parte del gruppo scout. Un’amicizia che, anche dopo quarant’anni di avventure e impegni quotidiani, ha mantenuto stretto il suo legame, ed è cresciuta sino a portarle alla decisione di aprire un’attività di artigianato insieme.

Lo scoutismo, infatti, non è stata l’unica passione ad unirle: “Abbiamo sempre condiviso l’amore per il faida-te – racconta Giovanna. – Alle feste, natalizie o di compleanno, anziché acquistare prodotti finiti, abbiamo sempre realizzato regali personalizzati fatti in casa, anche - e soprattutto - scambiandoceli tra noi due”.

Da quelle prime esperienze, Debora e Giovanna si sono accorte che stava diventando qualcosa di più di un semplice passatempo, dedicando giorni interi alla creazione di nuovi oggetti, reinventando quelli che già avevano in casa e dando spazio alla fantasia: “Abbiamo iniziato a dare vita a nuovi oggetti utilizzando tutto ciò che ci capitasse davanti, partendo dai materiali recuperati sino agli elementi naturali al quale davamo una nuova vita” spiega Debora. “Tutto questo lo facciamo ancora oggi, perché crediamo nel potenziale dei materiali che ci troviamo davanti, immaginando già che cosa diventeranno dopo la nostra lavorazione”.

Il fai-da-te ha però mille forme e sfaccettature e, ogni persona che lo pratica, si contraddistingue nella propria tecnica e nel proprio stile; la stessa teoria vale anche per Debora e Giovanna che, nonostante condividano lo stesso laboratorio, lavorano singolarmente seguendo le proprie conoscenze e le diverse specializzazioni.

Il progetto iniziò a diventare più serio quando, nell’estate del 2021, ebbero l’opportunità di iniziare a pensare all’apertura di una realtà insieme: vennero a sapere che Atelier Cocò, lo storico negozio biellese, spesso frequentato dalle stesse Debora e Giovanna, stava cercando una nuova gestione per portare avanti l’attività.

La riflessione fu lunga ma la decisione finale avvenne dopo il periodo di Natale dello scorso anno quando Debora inventò “le dee in tasca”, una linea di gioielli realizzati riciclando ferro, resina, stagno, matite e molti altri materiali: la presentò ad amici e parenti e fu un successo.

Il pensiero di rilevare l’attività divenne sempre più reale e, dopo quell’esperienza, verso la fine del 2021 Debora e Giovanna decisero di fare “il grande passo” rilevando la bottega di Atelier Cocò. “Ci siamo guardate negli occhi e abbiamo subito pensato che poteva essere la nostra grande occasione. Nonostante il periodo difficile, con l’amore per questo lavoro e la voglia di rilanciare il territorio, abbiamo deciso di tuffarci in questa nuova avventura” racconta Giovanna.

“Manterremo l’Atelier così com’è, perché amiamo questo stile – spiega Debora – Ma lo arricchiremo con le nostre nuove idee, che… sono già tantissime!”. Tra le nuove proposte ci sono infatti le bomboniere e gli articoli regalo dedicati alle nascite, i prodotti personalizzati in ogni forma, colore e materiale e, ultimi ma non per importanza, la linea di asciugamani ricamati e i set per la casa.

Atelier Cocò è quasi paragonabile ad un “mondo di fantasia”, in cui poter entrare per perdersi tra le creazioni uniche mentre si cammina per il negozio. Alzando la testa e guardando con più attenzione anche gli angoli più nascosti del negozio, si potranno scorgere balenottere in legno, uccellini dondolanti, gioielli, sciarpe, orologi da muro, e non solo; ciò che contraddistingue la realtà di Debo e Giò da un negozio tradizionale è l’artigianalità di ciò che viene creato e l’amore che viene trasmesso mentre lo si sta creando. Acquistando da un artigiano, si avrà infatti la certezza di aver acquistato un articolo unico, realizzato con cura, facendo del bene al territorio.

La bottega di Atelier Cocò si trova a Biella, in via Seminari 2.

È aperta dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 19:00. Chiusa il lunedì.

Per informazioni: Tel. 353 4346954

Pagina Facebook: www.facebook.com/ateliercoco7

Pagina Instagram: www.instagram.com/ateliercoco7