Anche a Muzzano l'ecologia è di casa, giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti

Giornata ecologica nel comune di Muzzano quella in programma per sabato 12 marzo, in partenza alle 8:45 presso il Municipio, in piazza Parrocchiale 1. La cittadinanza è invitata a partecipare alla raccolta rifiuti in maniera autonoma ed indipendente poiché non ci saranno vincoli relativi alle zone su cui intervenire e i sacchetti potranno essere lasciati sulle tre vie principali: via Gastaldetti, via Provinciale e via Ing. Bertola. Il recuperato sarà raccolto da un operatore comunale entro le 12 del medesimo giorno.