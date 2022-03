A Vigliano la giornata della donna si celebra con una camminata benefica a favore della ricerca

Anche lo sport scenderà in campo per la giornata internazionale della donna e, nel comune di Vigliano Biellese, sarà una camminata non competitiva a ricordare questa ricorrenza tramite la donazione del ricavato alla Fondazione Edo Tempia per la prevenzione e la cura dei tumori femminili.

Alle 14 di domenica 13 marzo, presso la sede della Pro Loco, appassionati di podismo e non si ritroveranno per partire alle 15 alla volta del castello di Montecavallo su un percorso di circa 5 km dove la giornata terminerà con la merenda offerta dalla stessa Pro Loco. Il costo dell’iscrizione è di 5 euro che, come precedentemente descritto, saranno donati in beneficenza alla Fondazione Edo Tempia.