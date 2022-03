Un motocarro rosa shocking: la nuova opera della scrittrice di Coggiola Paola Budassi

“Cora, ventinovenne, non avrebbe mai pensato di rimanere orfana. Però può contare su un lavoro che odia e il sostegno pungente di una zia che non perde mai occasione di farle presente che la situazione è difficile; ha un fidanzato presente come un uccel di bosco; ha una casa. Tuttavia lei smette di respirare e rimane immobile il più possibile, fingendosi morta, cercando di mettere in atto una strategia che nel mondo animale, molto spesso, porta a ottimi risultati”.

Questa è la situazione che viene presentata al lettore che si appresta ad addentrarsi nel nuovo romanzo di Paola Budassi, scrittrice borgosesiana residente a Coggiola da diversi anni. La sua terza opera “Un motocarro rosa shocking”, la quale succede a "Iniziamo bene" del 2017 e “Poteva andare peggio” del 2019, propone una visione post-femminista e sagace che vuole trasportare il lettore in un mondo di battute brillanti e profonde riflessioni. A cambiare le carte in tavola sarà un ulteriore scoperta: il testamento del padre che la lascia senza nulla, senza supporto o speranza alcuna. Cora dovrà così ridestarsi da sola dal torpore e creare da sé il suo destino.