Alla scoperta delle opere del Sandrun nel giorno del suo novantacinquesimo compleanno

Il 10 marzo 1927 nasce a Sordevolo Franceschino Barbera, noto come Sandrun, venuto a mancare nel 1970. Tra i più noti e discussi artisti biellesi ancora oggi, nel giorno del suo novantacinquesimo compleanno, Newsbiella.it ha deciso di dedicare spazio alla sua memoria, concentrandoci sulle opere più importanti.

A raccontare le sue opere è di Gian Mario Tha, appassionato collezionista dell’artista, che in questi giorni ci ha sempre più avvicinato alla conoscenza del Sandrin.

“L’artista ha avuto una vita molto difficile, è sempre stato visto come un diverso e classificato tra gli ultimi – ci racconta Gian Mario – . Ed è solo dopo la morte che è stato rivalutato per le sue straordinarie doti artistiche, sia di piccole che di grandi dimensioni, come la “Madonna del Piumin” e “Il Cristo delle Nubi”.

“La Madonna del Piumin nasce dalla richiesta che i ragazzi del Piumin, un gruppo di giovani escursionisti, fece tra il ’66 e il ’67 al Sandrun, chiedendogli di realizzare una Madonna da portare al Monte Mars. Sandrun si mise subito al lavoro ma a causa dei tempi molto lunghi decisero di tenere il calco di quest’opera e di non portarlo più sul Monte Mars. Nel 2000 vennero poi realizzate due fusioni in bronzo, una delle quali è stata collocata presso Bagneri, mentre l’altra è stata posta in un primo momento in Duomo per poi essere successivamente spostata al nuovo ospedale di Biella”. La Madonna del Piumin è realizzata in bronzo, è alta 260 cm e pesa 600 kg.

“Un'altra opera molto importante è Il Cristo delle Nubi – prosegue Gian Mario – realizzata durante un periodo mistico dell’artista su commissione di Don Carlo Tua. La richiesta fu quella di un crocifisso senza croce che rendesse l’idea del crocifisso stesso. Sandrun entrò in crisi perché non riusciva a capire la richiesta fino a quando, durante un temporale notturno, vide uno squarcio nel cielo e pensò di raffigurare il Cristo incastonato con i chiodi nelle nuvole”. Di quest’opera esistono tre raffigurazioni in bronzo dal peso di oltre 250 kg.

“Tra le numerose altre opere ricordiamo anche Merdulada, realizzata per Margherita, una povera signora che viveva raccogliendo sterco da bruciare per scaldarsi e la Catlinin, posta al cimitero di Callabiana e dedicata a Caterina Forgnone”.

“Le straordinarie doti del Sandrun – conclude Tha – si affiancavano ad una gentilezza fuori dal comune: l’artista offriva le sue opere senza chiedere mai niente in cambio”.