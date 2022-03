E' in bonifica in questo momento, alle 18.55, l'incendio boschivo divampato a Sostegno e domato dai Vigili del Fuoco e dai volontari dell'Antincendi boschivi. In un periodo siccitoso da alcuni mesi il pericolo di incendi è sempre presente, pertanto si raccomanda la massima attenzione nelle aree adiacenti ai boschi.