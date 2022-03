Masserano: Cade dal furgone mentre scarica la merce e batte la testa a terra

L'episodio si è verificato all’interno di una ditta operante nella zona industriale di san Giacomo di Masserano, dove il titolare di un’azienda fornitrice, intento allo scarico di prodotti dal proprio furgone, ha perso l’equilibrio ed è caduto accidentalmente dal mezzo battendo la testa a terra.

Il malcapitato, un uomo residente nel milanese, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale di Ponderano dove si trova ricoverato in osservazione, non in pericolo di vita, per il trauma riportato.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Coggiola ed i funzionari dello Spresal.