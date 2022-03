Cossato, donna trovata morta in casa, sul posto sono intervenuti i carabinieri, foto archivio

Nella mattinata di mercoledì i Carabinieri della Stazione di Cossato sono intervenuti nel centro cittadino dove una donna aveva rinvenuto l’anziana madre priva di vita all’interno dell’appartamento nel quale viveva da sola.

I militari hanno svolto i dovuti accertamenti e i rilievi del caso, che hanno escluso interventi esterni.

Sul posto hanno operato i sanitari del 118 ed il medico legale, per la constatazione del decesso, avvenuto per cause naturali riconducibili alle patologie di cui la novantenne soffriva.

La salma è poi stata restituita ai familiari, come disposto dal Magistrato di turno.