Quaresima a Oropa, incontro con Julián Carrón

Nel periodo di Quaresima, il Santuario propone una serie di incontri sul tema della famiglia, tema scelto dal rettore del Santuario come percorso per la Pastorale Familiare Diocesana e in preparazione al X Incontro mondiale delle Famiglie che si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno 2022, accogliendo l’invito di Papa Francesco ad organizzare incontri in tutte le diocesi.

Venerdì 11 marzo, alle ore 21, nella Sala Frassati del Santuario di Oropa e in diretta streaming, avrà luogo il primo incontro di Quaresima. “Io vorrei volerti bene” è il titolo dell’incontro moderato dal rettore del santuario Don Michele Berchi che vedrà la partecipazione in diretta streaming di Julián Carrón e di Nadia Righi.

«Questo è il paradosso dell’amore fra l’uomo e la donna: due infiniti si incontrano con due limiti. Gli sposi sono due soggetti umani, un io e un tu, un uomo e una donna, che decidono di camminare insieme verso il destino, verso la felicità – commenta Julián Carrón - Come impostano il loro rapporto, come lo concepiscono, dipende dall’immagine che ciascuno si fa della propria vita, della realizzazione di sé. Ciò implica una concezione dell’uomo e del suo mistero». Il primo incontro di Quaresima, che introdurrà gli appuntamenti successivi, si propone di aiutare a prendere consapevolezza del mistero di essere uomini, di scoprire “il mistero eterno del nostro essere” che ci viene rivelato dalla persona amata. «Un io e un tu limitati suscitano l’uno nell’altro un desiderio infinito e si scoprono lanciati dal loro amore verso un destino infinito»

Continua Carron. Prenderà parte alla serata anche Nadia Righi, direttrice del Museo Diocesano di Milano, che commenterà in diretta streaming un’opera d’arte in ogni incontro. Gli incontri di Quaresima si svolgeranno nella sala Frassati del Santuario di Oropa alla presenza del rettore Don Michele Berchi e dei musicisti che allieteranno la serata. Gli appuntamenti verranno trasmessi anche on line sul sito e sulla pagina Facebook del Santuario, sul canale You Tube del Santuario di Oropa e di “Suonate le campane”.