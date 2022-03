Nuova tovaglia a filet da Su Nuraghe per San Giuseppe di Riva

Dal 10 al 19 marzo 2022 nella Chiesetta in Biella/Riva Novena e Festa di San Giuseppe - ogni giorno ore 16.00: recita del Sacro Manto - Novena e Litanie - ore 16.30: S. Messa cantata presieduta dai predicatori ospiti - Indulgenza plenaria per gli Associati

Da diversi anni il Circolo Su Nuraghe di Biella mantiene un rapporto particolare con la Pia Unione del Transito, che cura la chiesetta di San Giuseppe a Biella Riva, poco distante dalla sede. Negli anni scorsi, in concomitanza con il ciclo di celebrazioni della Festa patronale del 19 marzo, il gruppo delle Voci di Su Nuraghe, accompagnato dalle donne e dagli uomini in costume, si recava in processione alla Chiesetta, per animare la Messa e cantare i Gocius de Santo Zuseppi. La Pia Unione aveva quindi proposto alle Donne del Filet la realizzazione di una tovaglia per l’altare; era partito il progetto, ma la pandemia ha impedito di proseguire le solite attività.

Così Nuccia Becchia, approfittando delle lunghe giornate di clausura forzata, ha terminato l’intreccio della rete, realizzata “a cornice” ovvero in un pezzo unico, senza cuciture, tutto intorno alla tovaglia. Lo ha poi ricamato a telaio con motivi di gigli e altri soggetti eucaristici ed ha realizzato la tovaglia. Purtroppo le condizioni ambientali non consentono ancora di ritornare alla normalità, ma era giusto che le celebrazioni nel Sacello si potessero avvalere del nuovo manufatto.

Lunedì 7 marzo 2022, la tovaglia è stata consegnata e stesa sull’altare, dove un panno rosso mette perfettamente in evidenza il pizzo a filet. Il presidente della Pia Unione, Gabriele Prola, presente alla consegna, ha anche inviato un sentito ringraziamento, dicendo tra l’altro: “Chiediamo protezione e intercessione al nostro santo patrono, con la speranza di poter presto tornare alle nostre belle celebrazioni insieme.” Ci uniamo all’auspicio, sperando in un tempo di rinascita...