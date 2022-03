L'intelligenza artificiale per la ricerca delle coperture in amianto: Arpa Piemonte sviluppa metodologie originali

La mappatura delle coperture contenenti amianto è il primo passo per la bonifica del territorio dall'amianto di origine antropica e, per questo, è prevista dal Piano Regionale Amianto adottato dalla Regione Piemonte in coerenza alla L.R. 30/2008.

A scriverlo Arpa Piemonte in una nota sul proprio sito, dove si specifica che "è incaricata della realizzazione della mappatura che è stata progressivamente implementata attraverso un processo strutturato di ricerca delle coperture potenzialmente contenenti amianto basato su analisi e classificazione automatica di fotografie aeree (ortoimmagini).Dal 2019 sono state introdotte nuove tecniche di analisi di immagini basate su deep learning con reti neurali per il riconoscimento e la classificazione delle coperture in fibrocemento, tecniche comunemente chiamate intelligenza artificiale.Nel 2020 tale metodologia è stata affinata e completata, portando alla realizzazione del modello MAIA (Mappatura Amianto con tecniche GIS e di Intelligenza Artificiale) sull'intero territorio regionale che ha permesso di completare la mappatura a scala regionale e di monitorare nel tempo le trasformazioni delle coperture individuate già oggetto di sopralluogo in modo da documentare la bonifica dell'amianto".