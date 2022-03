Gaglianico: i ragazzi dell'Agrario di Biella al lavoro al parco Corbelletti

Nel mese di novembre gli studenti dell’Istituto Agrario di Biella sono stati impegnati, in collaborazione col Comune di Gaglianico, nella piantumazione di 15 nuove piante di antiche varietà locali di mele nel Parco Corbelletti. L’inizio di questa settimana ha visto nuovamente gli stessi studenti impegnati nella potatura di circa 10 piante di mele più grandi.

«Credo che per loro sia stata un’importante giornata “sul campo” per mettere in pratica le conoscenze che stanno acquisendo durante il loro percorso di studio - spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Luca Mazzali - . Spero davvero che questa collaborazione possa continuare in futuro alla luce degli altri interventi che questa Amministrazione vuole realizzare anche negli altri parchi pubblici e colgo l’occasione per ringraziare professori e studenti che hanno partecipato a questa iniziativa».