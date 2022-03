Cossato: Bielettrica aderisce alla raccolta fondi per l’Ucraina

Anche l’azienda cossatese Bielettrica si unisce alla solidarietà, aderendo al punto di raccolta organizzato dal locale Loco Motion per spedire in Ucraina abbigliamento caldo, calze, intimo pesante, pannolini, salviette igienizzanti, coperte e sacchi a pelo.



“Siamo felici di poter essere d’aiuto facendo la nostra parte, soprattutto in un momento delicato come quello in cui ci troviamo”, spiega Alberto Secco, titolare dell’azienda.

Per chi volesse unirsi alla raccolta, può rivolgersi direttamente al locale di Cossato, in via Giovanni Amendola, 25A.