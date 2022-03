A Viverone acque del lago al livello più basso di sempre

Non piove da mesi nel Biellese e, a Viverone, la siccità mette a rischio il turismo legato al sito delle Palafitte ed i suoi tesori prepreistorici, per il cui restyling il Comune ha appena investito 16mila euro: palafitte che sono state preservate quasi intatte fino ai giorni nostri grazie all'acqua.

A rischio anche il turismo da navigazione nelle imminenti stagioni di primavera e estate. Nello specifico il problema riguarda sia i pontili del Comune che quelli privati. Nel caso non potessero utilizzati i primi, una probabile conseguenza sarebbe il mancato arrivo di turisti già da aprile, mese in cui si apre la stagione della navigazione. I secondi dovranno essere modificati per permettere alle imbarcazioni di attraccare senza toccare il fondale del lago.

Attualmente è stato registrato il livello delle acque del lago più basso di sempre: “Ci troviamo al di sotto di un metro e venti centimetri dallo zero idrico, - dice il sindaco Renzo Carisio - quel livello medio suddiviso per stagionalità che viene calcolato nel corso degli anni e indica la normalità. Una situazione che sta portando in evidenza il problema degli attracchi ai pontili”.

Il Comune si è già attivato per fronteggiare questa siccità. “Abbiamo chiesto un preventivo per escavare il fondale del pontile in frazione Masseria – spiega il prima cittadino - e solo per questo intervento abbiamo ricevuto la richiesta di 50mila euro. Una spesa considerevole che può essere affrontata solo con l'aiuto degli enti sovraprovinciali".

Il sindaco ha, infatti, già chiesto l'intervento della Regione Piemonte, ma, ad oggi, nessuna risposta. «Se si ha a cuore il turismo piemontese- aggiunge Carisio - bisogna far fronte a queste necessità. Ricordiamo che i pontili per la navigazione sul lago viveronese sono stati realizzati proprio dalla Regione. Sarebbe pertanto opportuno collaborare insieme per un loro concreto utilizzo in questo anno di siccità assoluta che mette a repentaglio l'intera stagione».

Ad aggravare il livello basso delle acque, la Roggia Fola, emissario principale del lago, che, avendo un'altezza minore del lago, porta via dal bacino decine di metri cubi d'acqua al giorno. Anni fa è stata fatta una paratoia per contenere il deflusso, che è stata distrutta da ignoti. Il sindaco Carisio aveva proposto la costruzione di un'altra nella zona del lido di Anzasco, tra Piverone ed Azeglio, per regolare il deflusso della roggia Fola. “Nella scorsa legislatura 2014-2019 - conclude il primo cittadino - abbiamo fatto molte riunioni della cabina di regia della Provincia di Biella ma non si è concluso nulla”.