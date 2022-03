Mag Gelato Biella cerca personale per l’estate

Vuoi lavorare in un ambiente di lavoro giovane e dinamico e hai esperienza in caffetteria e gelateria?

Mag Gelato Biella è il posto che fa per te!

Mag Gelato sta cercando personale da inserire nel suo staff per l’estate. Ti puoi candidare inviando curriculum vitae a magbiellagelato@gmail.com oppure portarlo direttamente in gelateria a Biella, in via Bertodano 7.

Altri contatti: tel. 0153700747;

Facebook https://www.facebook.com/MAGGelato ; Instagram https://instagram.com/mag_gelatobiella?utm_medium=copy_link ).