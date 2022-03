A Mongrando nuovo agente di Polizia

Buone notizie per Mongrando. Dal corrente mese, il Comune ha finalmente il vigile in forza: si tratta di Marica Pozza che, dopo aver superato con ottimi risultati il corso come agente di Polizia locale, è da oggi attiva al 100% sul territorio. “Alla nostra nuova vigilessa – commentano dall'amministrazione comunale - giungano i complimenti da parte di tutti noi per il traguardo raggiunto”.