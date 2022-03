Pietro Micca, le atlete di Ginnastica Ritmica e Estetica brillano a Candelo e Alba FOTO

Sabato 5 marzo e domenica 6 marzo, in questo weekend le ragazze della ritmica Pietro Micca scendono in pedana per partecipare alla seconda prova del Campionato Individuale Silver livello LD LE, in contemporanea sulla pedana di Alba le atlete della sezione di Ginnastica Estetica si cimentano nella Prima Prova di Campionato Italiano.

Candelo, II° prova di Campionato Individuale Silver LD LE: gareggiano il sabato le atlete che competono nel livello LD e con molta soddisfazione guadagnano ben due podi per la società. Garizio Angelica (classe 2006), nastro e cerchio, si riscatta e con eleganza si posiziona al terzo posto indossando il bronzo. Livelli Alice (classe 2003), clavette e palla, al suo esordio in casa Pietro Micca, non delude le aspettative e indossa subito la medaglia d’oro. Ramella Pezza Gaia (classe 2005), palla e cerchio, buona prova per l’atleta che si posiziona in decima posizione nella classifica generale e terza nella specialità alla palla. Rizzo Sophie (classe 2008), cerchio e clavette, conclude la sua gara in undicesima posizione con due buone esecuzioni. Domenica 6 marzo, è la volta delle atlete del livello di eccellenza LE e fra loro due ori regionali che le atlete indossano con orgoglio. Bocchino Francesca (classe 2006), cerchio, palla e clavette, il suo talento brilla anche in questa prova. Francesca vola sul gradino più alto del podio e vince l’oro regionale. Cruciani Giulia (classe 2008), fune, cerchio e clavette, conclude la gara con buone esecuzioni e si posiziona al settimo posto. Meirone Letizia (classe 2009), cerchio, clavette e nastro, al suo esordio nel livello LE presenta due buone esecuzioni, ma paga due gravi errori al cerchio. Conclude in quindicesima posizione. Nelva Margherita (classe 2008), cerchio, clavette e nastro, dimostra il suo valore e sbaraglia la concorrenza vincendo l’oro regionale, occupando con orgoglio il primo gradino del podio. Pelliciari Valentina (classe 2011), corpo libero, cerchio e clavette, buone esecuzioni per la più piccola atleta Pietro Micca in questo livello, finisce la gara in quinta posizione. Sansone Asia (classe 2009), cerchio, palla e clavette, buoni gli esercizi a palla e clavette, commette un errore al cerchio, ma conclude comunque con un’ottima settima posizione.

Il commento tecnico della direttrice Marta Nicolo: “Siamo molto soddisfatte di come hanno chiuso il Campionato Regionale. Le ragazze stanno crescendo e migliorano di anno in anno. Abbiamo individuato i punti di forza di ogni ginnasta e lavoreremo su questi in visione della Finale Nazionale di Rimini a giugno.”

Alba, I Prova del Campionato Italiano di Ginnastica Estetica: Pietro Micca torna in pedana anche con le ragazze della sezione Estetica e quest’anno, dopo molto tempo, schiera due squadre nel livello Internazionale. Squadra Junior Short Program Internazionale composta da Monguzzi Angelica (classe 2008), Rizzo Emilia (classe 2006), Sansone Chiara (classe 2006) e Stievano Claudia (classe 2008), ottimo l’esordio per le quattro ginnaste junior nelle competizioni italiano. Nonostante qualche errore, guadagnano un punteggio molto alto alla loro prima prova e si posizionano con soddisfazione al terzo posto. Squadra Senior Long Program Internazionale composta da Barichello Emilia (classe 2006), Ferraro Fogno Rachele (classe 2005), Massolin Martina (classe 2005), Rosso Carolina (classe 2006), Tosetto Elisa (classe 2006) e Turetta Mia (classe 2006), esordio anche per questa squadra nella nuova categoria senior. La squadra migliora il suo punteggio di più di tre punti rispetto all’anno precedente, dimostrazione dell’ottimo lavoro che stanno eseguendo le ginnaste in palestra.

Con grande soddisfazione, le ginnaste occupano il gradino più alto del podio, indossando l’oro. Il commento delle tecniche Elisabetta Rosso e Federica Mercandino: “Siamo orgogliose dei risultati delle ragazze. Abbiamo ricevuto molti complimenti dagli addetti ai lavori, le atlete della squadra senior sono migliorate enormemente dalla stagione passata. Anche le ragazze della squadra junior hanno fatto un ottimo lavoro in questi mesi, siamo sulla strada giusta. Ora l’obiettivo è prepararle per la seconda prova di Chiari.”