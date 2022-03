Partenza in quarta per il giovanissimo Riccardo Maglioli nella stagione 2022 di Kart

Il weekend appena trascorso è stato importante per il mondo dei Kart con l’apertura della stagione 2022 che ha visto, domenica 6 marzo sulle piste di Ottobiano, l’inizio del campionato Kartsport circuit ACI. Una gara in cui anche Biella ha detto la sua, soprattutto grazie alla partecipazione di Riccardo Maglioli, 11 anni e recentemente entrato nella categoria 125 Junior Tag, che ha dato battaglia in pista a piloti più grandi ed esperti di lui uscendone al primo posto con un tempo totale di 12 minuti e 12 secondi. Ottima apertura di stagione per il giovanissimo Riccardo che si appresta ad affrontare al meglio il prossimo appuntamento del 27 marzo sul circuito Franciacorta, pista che già lo ha incoronato vincitore nel novembre 2021.