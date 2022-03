Il Torino primavera torna al Pozzo - La Marmora

A distanza di pochi giorni il Torino Primavera torna di scena allo stadio Pozzo/La Marmora. Domani, giovedì alle 16 i ragazzi di Federico Coppitelli affronteranno il Sassuolo nella ventitreesima giornata del campionato Primavera 1 TIMVISION. Nell’ultimo turno il Torino non è andato oltre lo 0-0 iniziale contro il Genoa.

Mister Coppitelli ha commentato così il match: “Abbiamo controllato la partita per lunghi tratti, concedendo pochissimo e dimostrando una maturità incredibile. Siamo stati bravi nella pressione sull’uomo e abbiamo riconosciuto molto bene gli spazi concessi dagli avversari. In questo momento riusciamo a creare molte occasioni da gol, ma ci manca il guizzo necessario per concretizzarle. Fa piacere ottenere il terzo risultato utile consecutivo, ma questi pareggi non ci lasciano pienamente soddisfatti soprattutto considerando quanto di buono fatto dai ragazzi nell’ultimo periodo”.

Nell'ultima uscita il tecnico ha schierato: Milan, Savini, Anton, Akhalaia (30’ st Caccavo), Baeten, La Marca (22’ st Gineitis), N’Guessan, Garbett, Angori, Dellavalle, Zanetti (37’ st Ciammaglichella). A disposizione: Vismara, Fiorenza, Pagani, Sassi, Amadori, Wade, Rosa, Giorcelli, Antolini.

I ragazzi di Federico Coppitelli restano così alla ricerca della seconda vittoria del 2022. Nel girone di ritorno infatti sono arrivati tre pareggi, una vittoria e una sconfitta. I granata si trovano momentaneamente al nono posto in classifica grazie a un bottino di otto vittorie, sette pareggi e sette sconfitte. Dopo le prime ventidue gare, sono trentatre le reti segnate e trentadue quelle subite.

Il precedente.

Torino e Sassuolo si sono affrontate nella sesta giornata di campionato lo scorso 22 ottobre. La sfida si era conclusa con un pareggio: alla rete dei padroni di casa siglata al 45’ da Samele, aveva risposto nei minuti finali della ripresa bomber Luigi Caccavo. Biglietto unico al costo di 10 euro (2 euro per gli Under 14), Green Pass obbligatorio.

La classifica alla 22° giornata di campionato: Roma 48 punti, Cagliari* 38, Juventus e Fiorentina 37, Sassuolo, Sampdoria e Inter 36, Atalanta 33, Torino 31, Milan 30, Genoa* 29, Napoli 28*, Hellas Verona 27, Empoli 25, Bologna e Lecce 24, Spal 18, Pescara* 8. *Una partita in meno .