Inceneritore Cavaglià, Azzolina interroga Cingolani

“Ho presentato un’interrogazione al Ministro della Transizione Ecologica Cingolani, per chiedere se ritenga opportuno intervenire presso la Regione Piemonte per l’applicazione della legge che prevede la pianificazione regionale e quindi la procedura di Valutazione Ambientale Strategica per gli impianti di incenerimento dei rifiuti. Con questa iniziativa si vuole sospendere la procedura di autorizzazione dell’impianto A2A di Cavaglià, attualmente in corso presso la Provincia di Biella.

Dati alla mano, è evidente che se fosse fatta un’efficace raccolta differenziata e fossero messe in campo specifiche azioni per la riduzione dei rifiuti nella Regione non servirebbero altri inceneritori né a Cavaglià né altrove in Piemonte. Il M5S di Biella è l’unica forza politica ad aver manifestato fin dall’inizio contrarietà a questo impianto, ha partecipato alla inchiesta pubblica e alla conferenza dei servizi, è sempre stato accanto ai cittadini, alle associazioni ambientaliste, ai comitati e ai movimenti locali. Un impianto del genere penalizzerebbe ulteriormente il territorio a cavallo tra le province di Biella, Vercelli e Torino e più in generale causerebbe un danno grave all’economia, all’agricoltura, allo sviluppo turistico dell’intera provincia di Biella. La via che il M5S intende percorrere è quella del riciclo di materiali, della raccolta differenziata e della riduzione a monte dei rifiuti”.