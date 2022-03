Orientarsi, oggi incontro on line “Uno sguardo verso il futuro”

Oggi, mercoledì 9 marzo, alle 16.30 sulla piattaforma ZOOM avrà luogo il webinar “Orientarsi. Uno sguardo verso il futuro. Come aiutare le ragazze e i ragazzi a scegliere il proprio obiettivo professionale senza farsi influenzare da rappresentazioni sociali errate”.

In quest’occasione saranno presentate le video interviste a 4 persone del Biellese, che hanno seguito le loro aspirazioni, contribuendo ad abbattere gli stereotipi di genere, realizzate grazie al progetto Obiettivo Bi Equal Job.

Obiettivo Bi Equal Job è un progetto pilota volto a promuovere l'educazione alla scelta improntata ai principi delle pari opportunità ed è dedicato principalmente a giovani delle scuole secondarie di II grado e ai/lle loro insegnanti, per i quali sono stati pensati nuovi strumenti orientativi basati sullo story telling del “pensiero positivo”. Secondo questo paradigma ogni persona, indipendentemente dal genere, si può sentire una ricchezza per coloro che le stanno vicino e contribuire attivamente alla sua comunità. Intervenire sulle cause culturali delle disparità in termini positivi significa offrire a studenti/sse esempi di persone che hanno saputo ribaltare gli stereotipi di genere andando a svolgere il lavoro che desideravano, superando pregiudizi riguardanti lavori femminili e lavori maschili. Dare visibilità a queste storie vuol dire dare l'esempio, innescare una scintilla nell'intelletto, ravvivare emozioni di riconoscimento e reciprocità in un periodo cruciale per la scelta della propria strada, quale l'adolescenza, e favorire un cambio di mentalità a livello culturale, in grado di incidere sugli stereotipi di genere.

“L’idea– dichiara Ilaria Sala Consigliera di Parità della Provincia di Biella - è nata dalla consapevolezza che la scelta di una professione o della formazione è importante: una tappa importante della vita e discuterne con i propri genitori, gli amici o gli insegnanti può renderla più semplice. Il sostegno della propria cerchia personale ed i consigli di chi ci conosce sono utili, ma è ancora più importante ascoltare le proprie motivazioni ed i propri desideri. Una ragazza che vuole diventare ingegnera o un ragazzo che sogna di essere estetista rappresentano ancora oggi qualcosa di insolito: a livello ideale ciò non dovrebbe rappresentare un problema in quanto la motivazione e le competenze dovrebbero essere gli unici elementi necessari per esercitare una professione. Nella realtà dei fatti, può essere difficile per una ragazza scegliere una professione in un ambito considerato maschile o per un ragazzo esercitare una professione in un ambito considerato femminile.”

Nel corso del webinar Ilaria Sala avrà modo di presentare la figura della Consigliera di Parità ed evidenziare le attività che svolge a fianco delle giovani e dei giovani. Federica Collinetti, presidente del Consorzio Il Filo da Tessere presenterà in anteprima le video interviste a 4 rolemodels del territorio biellese, ovvero Cristina Argentero imprenditrice con un'azienda di carpenteria metallica, socia di Women@work e CNA Biella, Stefania Biasini Responsabile della Produzione e Lean Manager e Laura Acotto Responsabile del Controllo Qualità entrambe della Manuex, industria metalmenccanica appartenente a UIB e Alessio Depaoli, educatore della cooperativa Domus Laetitiae. Infine, Paola Merlino, responsabile area orientamento del Consorzio, e Michele Marmo, Presidente di AssociAnimazioneApsNazionaleci parleranno del fondamentale ruolo dell’orientamento per poter scegliere al di là degli stereotipi. A portare i saluti istituzionali sarà Marta Maglioli, funzionaria della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Obiettivo Bi Equal Jobè nato da un’idea del Tavolo del Lavoro, sezione del Tavolo Interistituzionale per le Pari Opportunità, coordinato dalla Consigliera di Parità della provincia di Biella e può contare su una rete variegata composta da: Consorzio Il Filo da Tessere, Consigliera di Parità della Provincia di Biella, Provincia di Biella, Agenzia Piemonte Lavoro – Centro Per l’Impiego di Biella, consorzio socio-assistenziale IRIS, Unione Industriale Biellese, CNA Biella, Legacoop Piemonte, Confcooperative Piemonte Nord, Women@work e Mafalda VocidiDONNE. È realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biellae con la collaborazione dell’azienda artigiana Carpenteria metallica Argentero, della cooperativa sociale Domus Laetitiae e dell’azienda Manuex. Si pone, infine, in stretta connessione con Skilland, un progetto di orientamento precoce attivo nel Biellese, selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione CR Biella e Banca Simetica.

La partecipazione al webinar è gratuita e aperta a tutte le persone interessate, è necessaria l’iscrizione compilando il modulo disponibile su https://bit.ly/equaljob o contattando il Consorzio Sociale Il Filo da Tessere: orientamento@ilfilodatessere.com .