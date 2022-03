Le migliori piattaforme dove acquistare criptovalute

L'avvento delle criptovalute ha dato un'importante scossa al mondo del trading online. Comprare Bitcoin, Ripple o altre criptovalute rappresenta oggi una pratica molto utilizzata dai trader, i quali si servono di specifiche piattaforme, dette exchange. Andiamo a scoprire in modo dettagliato cosa sono gli exchange crypto e quali sono le migliori piattaforme per acquistare criptovalute oggi dall'Italia.



Exchange di criptovalute: cosa sono e come funzionano



Prima di investire in criptovalute è importante conoscere alcuni aspetti fondamentali legati agli exchange. Gli exchange di criptovalute non sono altro che delle piattaforme online che consentono di convertire una valuta fiat (euro, sterline o dollari) in valuta digitale. Se acquisti, per esempio, Ethereum ottieni i token di Ethereum, i quali vengono custoditi in un apposito portafoglio digitale, chiamato wallet. La scelta della piattaforma rappresenta un momento cruciale e non va sottovalutato. Esistono numerosi exchange in circolazione, ma è sempre consigliato rivolgersi a piattaforme regolamentate che godono di licenze riconosciute a livello internazionale.



I migliori exchange di criptovalute

Ora che abbiamo illustrato, brevemente, il funzionamento degli exchange, è giunto il momento di andare a scoprire quali sono i migliori exchange per comprare criptovalute.



eToro



Pochi sono a conoscenza del fatto che eToro, oltre ad essere un eccellente broker, è anche una piattaforma exchange. In linea con il suo progetto di espandere la gamma di funzionalità e asset, eToro ha nel tempo integrato la sua già valida offerta con nuove aggiunte, come per esempio la possibilità di acquistare Bitcoin e altre criptovalute.



Uno dei vantaggi di eToro è dato da alcune sue innovative funzionalità, come per esempio il Copy Trading. Si tratta della possibilità di copiare (letteralmente) le strategie di investimento dei trader più esperti ed è un ottimo volano per attrarre investitori alle prime armi. La piattaforma rappresenta dunque un punto di rifermento anche per coloro che intendono investire in Bitcoin, Ripple, Ethereum e tutte le altre criptomonete. L'offerta è molto ampia e comprende ad oggi 46 criptovalute.



Binance



Quando si parla di exchange non si può non citare Binance , la piattaforma che ha riscosso il maggior successo nel mondo (e molto utilizzata anche in Italia). Il volume di scambi di Binance rappresenta oltre il 40% dell'intero mercato ed è un punto di riferimento concreto per gli investitori.

La piattaforma offre quasi 400 criptovalute disponibili e permette un'operatività a trecentosessanta gradi, dallo staking al DeFi, dai derivati ai nuovi token, eccetera. Se è vero che i meno esperti potrebbero rischiare di perdersi nel sito, è tuttavia possibile anche accedere dalla comoda app.

Una delle novità più interessanti offerte dalla piattaforma riguarda l’arrivo dei Binance Coin, i token di Binance grazie ai quali i possessori possono abbassare notevolmente le commissioni (già molto contenute). Un'altra caratteristica notevole è data dalla Binance Smart Chain (BSC), una blockchain avanzata, economica e più veloce di quella Ethereum.



BitPanda



BitPanda è un altro degli exchange maggiormente utilizzati dagli utenti e rappresenta una soluzione valida per numerose ragioni. Si tratta di una piattaforma che vanta eccellenti standard di sicurezza e permette di operare con le criptovalute a commissioni molto contenute. La piattaforma risulta inoltre intuitiva e con un'interfaccia user-friendly, studiata appositamente per adattarsi a vari profili di investitore. L'acquisto di criptovalute può essere completato attraverso un bonifico bancario o tramite un'altra criptomoneta.



Coinbase



L'ultimo exchange che andiamo ad esaminare è Coinbase, uno dei più noti wallet di criptovalute a livello internazionale. Coinbase è una piattaforma nata negli USA che consente sia di acquistare e vendere criptovalute, sia di custodirle in un apposito portafoglio digitale cloud. Oggi Coinbase vanta oltre 30 milioni di utenti, un numero che denota la grande notorietà e affidabilità di questo exchange (come testimoniane le numerose licenze internazionali ottenute). La grande caratteristica che permette a Coinbase di distinguersi è rappresentata dal programma Earn, che permette agli utenti di ottenere altcoin solo guardando brevi presentazioni video o invitando i propri amici a registrarsi.