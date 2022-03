Due cani e due gatti abbandonati tra le auto: ora si cerca una casa

Due cagnolini e due gatti abbandonati, in strada, stipati come sardine in altrettanti trasportini, e ritrovati tra due auto parcheggiate davanti ad una clinica veterinaria di Vercelli. E' una brutta storia di maltrattamento e abbandono quella raccontata dalle volontarie di Baffi e Code attraverso un post che sta sollevando l'indignazione di tanti amanti degli animali.

«Uno dei trasportini era sporchissimo e rotto, l’altro nuovo con ancora il prezzo etichettato - raccontano -. In uno c'erano due cani stipati come acciughe e nell’altro due gatti pieni di pulci, un maschio non castrato e una femmina a cui manca la zampa sinistra posteriore. Un gesto vigliacco e spregevole».

I due cani, che pur essendo di piccola taglia avevano sopportato diverse ore di immobilità ed erano molto nervosi, sono stati visitati e poi condotti al canile, dove i volontari si stanno prendendo cura di loro; i gatti, affidati a Baffi e code, sono molto spaventati; hanno già fatto il test e sono fiv e felv negativi.

«Noi speriamo di poterli fare adottare insieme affinché possano condividere anche un momento bello e non solo l’abbandono», spiegano le volontarie raccontando la vicenda e chiedendo di diffondere l'appello affinché si riesca trovare loro una casa accogliente e un po’ di amore.