Incidente a Valdilana, Carabinieri sul posto

Saranno da accertare le cause che hanno portato al sinistro stradale avvenuto nella prima serata di oggi, 9 marzo, a Valdilana. Secondo le prime ricostruzioni, un furgone si sarebbe scontrato con il guardrail a Mosso, lungo la strada che porta a Valle Mosso. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso, insieme al carro attrezzi per la rimozione del veicolo.