I vicini non lo vedono da giorni, 62enne trovato morto in casa: dramma a Biella

Tragedia a Biella: un uomo di circa 62 anni è stato trovato senza vita all'interno del suo appartamento. A lanciare l'allarme alcuni vicini di casa, che non l'avevano più visto da alcuni giorni. È accaduto ieri pomeriggio, 8 marzo, a pochi passi dal centro della città.

Sul posto si è portato il personale del 118, insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri: una volta all'interno, la macabra scoperta. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto per cause naturali. Presente anche il magistrato di turno. La salma è stata affidata ai familiari per le esequie funebri.