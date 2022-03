Fece una rapina nel 2016 in Sicilia, ai domiciliari 40enne della Valsessera (foto di repertorio)

Nel pomeriggio di martedì, su disposizione dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Marsala, i Carabinieri della Stazione di Coggiola hanno eseguito un ordine di esecuzione di pena detentiva nei confronti di un 40enne residente nella Valsessera.

L’uomo dovrà scontare la pena residua di 1 anno e 10 mesi in regime di detenzione domiciliare per essersi reso responsabile di una rapina commessa nella provincia siciliana nel corso del 2016. Espletate le formalità di rito, gli stessi militari operanti hanno accompagnato l’arrestato presso l’abitazione di residenza, così come disposto dall’Autorità giudiziaria mandante.