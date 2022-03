Candelo, colpito da un ramo nei boschi: uomo elitrasportato in codice giallo all'ospedale

È stato trasportato in codice giallo all'Ospedale degli Infermi di Ponderano l'uomo rimasto coinvolto in un incidente nei boschi di Candelo. Secondo le prime ricostruzioni, il 58enne sarebbe stato colpito da un ramo per cause ancora da accertare mentre ero intento a tagliare la legna. Nell'impatto, avrebbe riportato un trauma al torace e alcune ferite alla testa.

L'allarme è stato dato nel pomeriggio di oggi, 9 marzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme alle forze dell'ordine. Il malcapitato è stato assistito dal personale preposto e trasportato sull'elisoccorso in direzione del Pronto Soccorso.