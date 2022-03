Biellese in lutto per la morte di Josh Bragante, aveva 61 anni

Biellese in lutto per la morte di Josh Bragante, venerdì la benedizione della salma

Ha destato scalpore e incredulità la notizia dell'improvvisa morte di Stefano Giorgio Bragante, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 61 anni. Conosciuto da molti col soprannome di Josh, era noto in tutta la provincia per il suo animo generoso e sempre disponibile con tutti.

In tanti, in queste ore, stanno condividendo messaggi di vicinanza e cordoglio alla famiglia. La benedizione della salma avrà luogo venerdì 11 marzo, alle 15, a Biella, presso la sala del commiato della Casa Funeraria Destefanis (corso San Maurizio 9/A). In seguito proseguirà per il cimitero urbano di Biella.