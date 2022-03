Castelletto, per Carnevale fagiolata, pranzo e camminata umanitaria

Un Carnevale ricco di eventi quello che si festeggerà domenica 13 marzo a Castelletto Cervo.

A cominciare dalla Camminata Umanitaria per i canyon del paese, con ritrovo alle 9, e partenza alle 10, dalla piazza del municipio, con iscrizioni direttamente sul posto. Il ricavato delle quote di partecipazione sarà donato ai bambini profughi della guerra in Ucraina.

Alle 10:30-11 giochi per i bambini presso il salone del Gruppo Alpini di Castelletto Cervo. Alle 11, gli alpini distribuiranno la fagiolata, che dovrà essere prenotata. In collaborazione con il Gruppo Auser Il Pioppo la fagiolata sarà consegnata a domicilio alle persone impossibilitate a muoversi.

Alle 12:30 il pranzo di Carnevale sempre presso il salone degli alpini. Prenotazioni per il pranzo entro domani, giovedì 10 marzo.

Per informazione e prenotazioni si possono contattare Dino (360474173) e Ivano (3282246965)