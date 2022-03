Giornata Mondiale del Rene - World Kidney Day, a Occhieppo Inferiore si presenta FriP

In occasione della giornata mondiale del rene, domani, giovedì 10 marzo alle 18, al polivalente di Occhieppo Inferiore, sarà presentato il formaggio FriP, prodotto dal caseificio Valle Elvo ma su brevetto del dottor Gianluigi Ardissino del policlinico pediatrico di Milano.“Questa tometta – spiega entusiasta la sindaca Monica Mosca - permette alle persone con patologie renali croniche di mangiare formaggio, cosa non possibile per un paziente perché i reni non riescono a smaltire il fosforo”. E non solo: si tratta di un formaggio adatto anche a chi ha problemi di osteoporosi, in quanto è un ottimo alimento per chi è carente di calcio.

“Al progetto hanno iniziato a lavorare in estate la dottoressa dell'Asl Biella Raffaella Cravero e Gianluigi Ardissino. L'idea era proprio quella di produrre un formaggio adatti a chi ha problemi ai reni e non può consumare formaggio. La dotteressa Cravero ha preso i contatti con il Caseificio Valle Elvo, ha chiesto se era disposto a iniziare questa sperimentazione ed è nato FriP. Tanto lavoro ha anche fatto l'associazione A.Ma.Re di Biella il cui presidente è Maurizio Porceddu, un nostro compaesano, che si occupa di sostenere e migliorare le strutture pubbliche esistenti dedicate alla diagnosi e al trattamento delle malattie renali a tutti gli stadi Promuovere dialogo e collaborazione con istituti di ricerca già esistenti”.

Tra i primi a credere al progetto il socio del Caseificio Costante Giacobbe.La tometta sarà dunque presentata al pubblico domani al polivalente di Occhieppo Inferiore alla presenza della sindaca Monica Mosca, il presidente dell'Unione Montana che ha patrocinato il progetto Roberto Favario, il presidente dell'associazione A.Ma.Re. Maurizio Porceddu, la dottoressa Asl Bi specialista in nefrologia Raffaella Cravero, Gianluigi Ardissino, specialista in nefrologia pediatrica del Policlinico di Milano e sperimentatore FriP, Costante Giacobbe e rappresentanti del caseificio Valle Elvo.La presentazione è aperta al pubblico e al termine sarà servita una degustazione del formaggio.