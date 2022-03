Zegna apre un nuovo flagship store in Giappone

Zegna, leader globale del luxury menswear, apre un nuovo flagship store nel quartiere di Ginza, Tokyo, che rafforza il nuovo presente del marchio definito anche dal rebranding. Il logo Zegna è stato infatti ridisegnato con un font contemporaneo che ne rispecchia la nuova identità, riportato ora sulla facciata della boutique di Ginza cosi come sulle façade degli altri store Zegna nel mondo.

Ginza è da tempo un quartiere cosmopolita che riflette in pieno lo spirito ultramoderno del Giappone, ed è ancora oggi una delle zone commerciali più all’avanguardia della capitale. La nuova boutique, situata nell'elegante Namiki Street, presenta le collezioni del marchio in uno spazio di 350 metri quadrati suddivisi su due livelli. Concepita dal Direttore Artistico Alessandro Sartori, qui viene esplicitata la nuova identità di Zegna sempre più caratterizzata da un approccio Luxury Leisurewear in cui praticità e pragmatismo reinterpretano in chiave contemporanea l’artigianalità e l’innovazione dello stile del brand, per rispondere sempre più ai bisogni dell’uomo moderno. All'interno di questo nuovo e ricercato universo, i clienti possono scoprire le icone del guardaroba di Zegna, compresa la sneaker Triple Stitch™️ e l’overshirt, parte integrante dell’offerta Luxury Leisurewear.

Colori dalle sfumature neutre, pareti in frassino, modanature in gesso 3D e raffinati espositori in metallo, retroilluminati da morbide luci a LED, esaltano i dettagli dei capi e degli accessori. Un’accurata selezione di elementi di design arrichisce lo spazio nel quale spiccano arredi contemporanei straordinari di maestri del dècor, come il divano Barcelona dell'architetto tedesco Ludwig Mies van der Rohe e le poltrone Digamma di Ignazio Gardella (1957). Aperto dal 7 marzo, il flagship store Zegna a Tokyo rappresenta in modo completo il mondo di Zegna offrendo un’esperienza di acquisto esclusiva dove i clienti si ritrovano circondati dal comfort e dallo stile inconfondibile del brand. Esplora i servizi My Zegna e la nuova collezione Triple Stitch™️ in negozio o acquista online sul sito Web ufficiale di Zegna (www.zegna.com).