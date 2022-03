Viverone, iniziata la semina degli avannotti di coregone al Lago

In questi giorni sono iniziate le semine degli avannotti di coregone nelle acque del Lago di Viverone, prima bloccati. “La situazione di stallo si era creata a seguito di un Legge Ministeriale che prevedeva per alcune specie, nello specifico anche il coregone, l’impossibilità di immissione degli avannotti nelle acque italiane se non presenti nelle acque alla data del 1500 – commenta il sindaco sui social Renzo Carisio - Tali specie sono state quindi dichiarate alloctone. Ne conseguiva che gli avannotti presenti nell’impianto di piscicoltura di Viverone dovevano essere distrutti. Ci siamo interessati presso il Ministero della Transizione Ecologica per una soluzione del problema ma senza risposte: ci siamo anche attivati anche con la Regione Piemonte ma anche qui senza nessun risultato pratico. Decisivo a questo punto il decreto emesso dalla Provincia di Biella che autorizza per il territorio provinciale l’immissione delle specie altrimenti proibite per due anni. Di questo desidero ringraziare il presidente Emanuele Ramella Pralungo e lo staff dalle Provincia nella persona del Dott. Graziano Stevanin per la collaborazione prestata”.