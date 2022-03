Sostegno all’Ucraina. La raccolta al quadrante Europa di Verona

Chiunque raccolga bene beni di prima necessità secondo le indicazioni della ambasciata di Ucraina o degli enti preposti può farli pervenire alla sede della Protezione civile al Quadrante Europa in via Sommacampagna 22/A di Verona, dove il Comune ha organizzato il centro di raccolta.

Nel capannone adibito a magazzino si possono inviare generi alimentari a lunga conservazione (pasta, riso, scatolame), che non richiedono l’uso di frigoriferi per lo stoccaggio; prodotti per l’igiene (sapone, bagno schiuma, dentifricio) e per la prima infanzia (biberon, pannolini, salviette); medicinali con scadenza ad almeno un anno, anche questi senza necessità di essere conservati in frigo.

I beni vanno consegnati da lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17. Per i beni non compresi tra quelli indicati, è bene contattare preventivamente gli uffici della Protezione civile al numero telefonico 045-8052113 per verificarne la ricevibilità.

Per ulteriori informazioni è attiva la casella di posta protezione.civile@comune.verona.it.

Per le comunicazioni e le informazioni alla Prefettura, è attiva la casella di posta prefettura.verona@interno.