Scuola: dopo due anni prof e allievi iniziano di nuovo a pensare alle gite

Forse la notizia è più bella per gli allievi che pensano a divertirsi che per gli insegnanti che tornano a essere presi da mille attenzioni e mille responsabilità, ma tornano le gite.

L'addio ai colori delle Regioni e la fine dello stato di emergenza permettono ai presidi di iniziare a pensare a qualche attività “extra” fuori dall'ambiente scolastico.

E se qualcuno va più cauto aspettando direttive certe e definite dal Ministero, altri hanno anche già definito le mete delle prime uscite. “I ragazzi hanno tanta voglia di andare in gita – spiega con entusiasmo la dirigente del Liceo del Cossatese e della Vallestrona Tiziana Tamburelli - . Se lo meritano anche, dopo tutto quello che hanno passato. L'11, il 12 e il 13 di aprile i ragazzi più grandi dovrebbero andare a Strasburgo, al parlamento europeo, mentre per i più piccoli del biennio le mete sono in Italia, tra queste ci sono Roma e la Toscana”.

Al Liceo Sella i docenti stanno sondando il terreno per capire se gli studenti hanno voglia di tornare a viaggiare tutti assieme. “Stiamo loro chiedendo se vogliono e se le famiglie sono d'accordo – spiega il preside Gianluca Spagnolo - . E' chiaro che ci sono dei limiti come il Super Green Pass che forse tanti hanno ma non tutti. Se riusciremo ad avere una buona adesione comunque certamente organizzeremo qualcosa, fosse anche solo in Italia”.

Più cauto il dirigente del Liceo Scientifico di Biella Dino Gentile che aspetta che arrivi il “via libera” ufficiale dai piani alti della scuola, che però è comunque pronto a cogliere al volo l'occasione non appena dovesse arrivare.