Restyling alla palestra a Quaregna Cerreto, via linoleum arriva il legno

Proseguono i lavori di rimozione del vecchio pavimento nella palestra comunale a Quaregna Cerreto. E tra 90 giorni arriverà il nuovo in legno. Entro l'estate la palestra sarà dunque accessibile.

“L'edificio è stato costruito circa 30 anni fa – racconta il sindaco Katia Giordani - . E allora forse non ci si era resi conto ma il terreno su cui è stato realizzato è ricco di acqua. Per questo motivo negli anni dopo il pavimento ha avuto diversi problemi, è stato rifatto e sistemato tante volte. A questo punto noi siamo voluti intervenire definitivamente togliendo il vecchio linoleum, isolando il fondo e facendo una gettata di cemento dove sarà poi posato il nuovo pavimento che abbiamo scelto in legno. E' davvero bellissimo, funzionale e duraturo”.