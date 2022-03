Gli aiuti biellesi sono arrivati in Ucraina

Da poco meno di due ore, la carovana biellese è arrivata in territorio ucraino. I mezzi con all'interno generi alimentari e medicinali hanno superato la frontiera. In prossimità del confine, si sono portate diverse famiglie ucraine, in attesa di lasciare il paese, colpito duramente dalla guerra.