Ente di Gestione SIC Valsessera e Piano di Gestione del SIC, Legambiente scrive alla Provincia

Riceviamo e pubblichiamo la lettera indirizzata al Presidente della Provincia Ramella Pralungo a firma di Daniele Gamba, Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat", per conoscere con quali modalità l'Ente provinciale intende affrontare le problematiche ambientali, se ritiene opportuno confrontarsi con le associazioni ambientaliste e quali politiche ambientali intende mettere in atto, in particolare quelle relative alla tutela delle aree protette e del SIC della Valsessera, a tutt'oggi privo di un ente che ne tuteli attivamente le specificità ambientali.

Legambiente pone sostanzialmente un problema di metodo: in assenza dell'Ente di Gestione del Sic Valsessera e la approvazione del Piano di Gestione del SIC non possono essere correttamente valutate le proposte come quella avanzata recentemente dal consigliere Provinciale con la delega alla Montagna Fulvio Chilò o il progetto Area Interna, prevalendo sempre ed esclusivamente l'interesse allo sfruttamento dell'area rispetto alle necessità di tutela attiva.

"Presidente, da più anni il SIC della Valsessera è interessato da proposte di sfruttamento delle aree boscate e delle acque (energetico, irriguo e per l’innevamento programmato); a questo sfruttamento si aggiunge quello turistico (sci alpino, biker, outdoor, strutture, ecc.) senza che, a definirne la misura e la compatibilità, sia stato preliminarmente identificato un autonomo Ente di Gestione e sia stato approvato un Piano di Gestione del SIC stesso.

Va osservato che i vigenti strumenti normativi, dal 2016 le norme “sito specifiche” e i due P.F.A., non sono assolutamente sufficienti a declinare, in forma attiva, la tutela di quest’area inclusa nella Rete Natura 2000. Nel 2004 IPLA produsse la bozza del Piano di Gestione del SIC Valsessera commissionata dall’amministrazione regionale ma nessuna delle Giunte succedutesi in questi 18 anni al “Palazzo della Regione” decise poi al riguardo. L’assenza del Piano di Gestione e di un Ente di Gestione ha certamente favorito l’approvazione, anche solo per passività, di progetti ambientalmente incoerenti (in alcuni casi non sono state nemmeno condotte le valutazioni di incidenza) e questa carenza rischia di consentire l’approvazione di nuove attività in spregio alle necessità di una tutela ambientale attiva, la cui definizione deve essere prioritaria rispetto ad altre attività.

Il Piano di gestione dei SIC ha un ruolo rilevante nella pianificazione e nella identificazione degli obiettivi di tutela. Ad esempio nel recente PTA è stato deciso di demandare all’Ente di Gestione, con il Piano di Gestione, la scelta di consentire o meno lo sfruttamento delle acque ai fini energetici all’interno dei siti Rete Natura 2000: se non c’è tale piano possono essere avanzate qualsiasi proposte di sfruttamento. In questi mesi è stata avviata, con la condivisione della Provincia di Biella, la proposta di candidatura dell’ “Area Interna della Valsesia, delle colline del Gattinarese e della valle Sessera”.

Tra le attività indicate, a mero esempio, viene prevista la creazione di “servizi turistici e di trasporto integrato tra i tre comprensori Monterosa Ski, l’Alpe di Mera e Bielmonte” e la promozione di “attività collegate alle piste di motocross e al Trial Zegna”. Nei giorni scorsi il Consigliere Provinciale Fulvio Chilò, con delega alla Montagna, ha ribadito una sua già vecchia proposta: aprire al transito automobilistico (servizio navetta o apertura controllata) la strada forestale dalla Casa del Pescatore a Mera in Valsesia. Tale ultima proposta e il modo di procedere sono assolutamente incondivisibili.

Legambiente ha più volte sollecitato gli amministratori locali a perorare, presso la Regione Piemonte, la necessità di identificare al più presto l’Ente di Gestione e l’approvazione di un Piano di Gestione del SIC della Valsessera. La Provincia di Biella potrebbe farsi carico di questo problema come di altre problematiche ambientali. Legambiente, si aspetterebbe che Gabriella di Lanzo, la consigliera con la delega alle politiche riguardanti l’ambiente, istituisse urgentemente un tavolo di confronto sui vari temi (aree protette, tutela della acque, rifiuti, opere infrastrutturali, mobilità, consumo di suolo, ecc.).

Le chiediamo dunque di esplicitare con quali modalità la Provincia da Lei presieduta intende affrontare le politiche ambientali, in particolare quelle relative alla tutela delle aree protette. A nostro avviso non si possono affrontare proposte come quella avanzata dal consigliere Chilò (ed anche altre progettualità concernenti il SIC, prefigurate per l’Area interna) senza che prima si sia costituito l’Ente di Gestione del SIC e definito il Piano di Gestione del Sic stesso. Quello che si pone è un problema di metodo, ancorché di merito: nel campo della tutela delle aree protette non si può continuare a giocare la partita in assenza dell’arbitro e della definizione degli obiettivi di tutela".