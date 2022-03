Avis Biella, il 2021 anno da record con 4323 donazioni e 3543 iscritti

Sono numeri record quelli illustrati all’assemblea di Avis Biella dal giovane Presidente della sezione cittadina che ha visto un 2021 positivo con la crescita di donazioni e di giovani iscritti che superano quota 3500.

In un tempo in cui l’impegno civile sembra attraversare una crisi senza precedenti, complici anche le limitazioni dei due anni passati, sono sempre di più - e sempre più giovani - i biellesi che si avvicinano alla donazione del sangue. Un gesto di altruismo che porta con sé uno di stile di vita sano e di controlli costanti della salute. La sezione di Biella ha visto infatti incrementare il proprio numero di donatori di ben 182 nuovi volontari che raggiungono quota 3543 donatori attivi. Il più giovane iscritto, classe 2004, ha appena compiuto 18 anni.

Le donazioni hanno invece superato l’obiettivo di raccolta di 4200 sacche arrivando a 4323: nel dettaglio sono state raccolte 3837 sacche di sangue intero e 486 di plasma. Un risultato reso possibile grazie al grande impegno del Servizio Trasfusionale dell’Asl di Biella diretto dalla dott.ssa Francesca Vaniglia che, con la collaborazione di tutte le associazioni e i volontari, è riuscito ad assicurare all’ospedale e al territorio la piena autosufficienza di sangue.

Presenti all’incontro anche i massimi esponenti dell’Asl: il direttore generale dott. Mario Sanò e il direttore amministrativo dott. Paolo Garavana. Il loro intervento di saluto è stato accolto dall’applauso dei donatori in sala consolidando ancora una volta il rapporto di grande collaborazione che lega l’Avis e l’Azienda Sanitaria Locale di Biella.

Presente all’Assemblea anche il presidente regionale Avis Piemonte, Luca Vannelli.

“Stiamo uscendo pare da questo stato di emergenza con il quale abbiamo convissuto per due anni” afferma il presidente di Avis Biella Lorenzo Tivelli che aggiunge “ora che le sale operatorie e l’attività dell’ospedale riprenderanno a pieno ritmo e oltre, dati i tanti interventi da recuperare, il sangue potrebbe non bastare ed ecco perchè è importante allargare ancor di più il vivaio di donatori sempre pronti a donare in caso di necessità e in breve tempo”.

Si ricorda che la donazione del sangue è un gesto volontario, gratuito, periodico ed anonimo. Consente di tenere sotto controllo la propria salute e promuove uno stile di vita sano. Per donare è necessario essere maggiorenni, pesare almeno 50kg e godere di buona salute. La donazione di sangue viene effettuata in ospedale con materiali sterili e monouso senza alcun rischio per la salute. La durata varia da 6 a 8 minuti in media. La segreteria Avis resta a disposizione per ulteriori domande e per raccogliere le adesioni della comunità.