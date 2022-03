Auser Cossato, proseguono le iniziative a sostegno della popolazione ucraina

Proseguono le iniziative di sostegno alla popolazione ucraina nella forma di raccolta di beni di prima necessità e, in questo caso, la proposta arriva dall’Auser di Cossato che invita a consegnare i materiali presso la propria sede, in Borgata Berlanghino, 8. Cibi a lunga conservazione (anche pasta e riso), prodotti sanitari e igienici e altra merce utile (es. coperte) sono i beni che verranno presi in consegna. Infine, resta la possibilità di contribuire alla missione umanitaria tramite una donazione all’IBAN IT 60 H 03268 44430 052483 495620.



Per quanto riguarda i profughi già presenti sul territorio e bisognosi di accoglienza l’iter da seguire consiste nel prendere contatto con la Questura di Biella, in via Sant’Eusebio 5/A, nei giorni di lunedì e giovedì dalle 13 alle 13:30 e reperibile al numero 015.3590567. Per tutti coloro che fossero già presenti sul territorio e necessitassero si un alloggio il punto di riferimento è la Prefettura di Biella, in via della Repubblica 26 e reperibile al numero 015.3590454.